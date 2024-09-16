Американцы заявили о значительных потерях ВСУ танков Abrams

Темпы потерь Вооруженными силами Украины танков Abrams выросли. Об этом заявили журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).

В сентябре появились фотографии, подтверждающие захват боевой машины M1A1 Abrams российскими военными.

«Скорость, с которой украинские войска теряют танки Abrams, значительно возросла», — написали авторы материала.

Всего Украине поставили 31 танк Abrams, более 20 из них уничтожили, вывели из строя или захватили. Бойцы ВСУ в интервью MWM пожаловались на уязвимость американских боевых машин.

Танки перестали считаться «королями поля боя», заявили ранее журналисты в США. Из-за распространения БПЛА боевые машины превратились в мишени для российских военнослужащих.

В мае 2024 года в Москве организовали выставку подбитой трофейной техники ВСУ. Среди экспонатов оказались танки Abrams и Bradley.