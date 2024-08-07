Тайник со взрывчаткой и секретными документами ВСУ нашли в Мариуполе

ФСБ: в Мариуполе обнаружили схрон с оружием и секретными документами МО Украины

В Мариуполе правоохранители нашли склад с оружием и секретной документацией Минобороны Украины. Об этом сообщила представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

Она уточнила, что в тайнике прятали украинский гранатомет «Форт-600» с девятью гранатами к нему, столько же польских гранат ВОГ, 11 иностранных ручных гранат и патроны.

Сотрудники ФСБ установили, что схрон заготовили украинские боевики, когда окружили Мариуполь. Они планировали использовать это оружие во время эвакуации.

Секретные документы привезли в УФСБ по ДНР, чтобы тщательно их изучить.