Тайник со взрывчаткой и секретными документами ВСУ нашли в Мариуполе
ФСБ: в Мариуполе обнаружили схрон с оружием и секретными документами МО Украины
В Мариуполе правоохранители нашли склад с оружием и секретной документацией Минобороны Украины. Об этом сообщила представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
Она уточнила, что в тайнике прятали украинский гранатомет «Форт-600» с девятью гранатами к нему, столько же польских гранат ВОГ, 11 иностранных ручных гранат и патроны.
Сотрудники ФСБ установили, что схрон заготовили украинские боевики, когда окружили Мариуполь. Они планировали использовать это оружие во время эвакуации.
Секретные документы привезли в УФСБ по ДНР, чтобы тщательно их изучить.
Ранее в Мариуполе сотрудникам ФСБ удалось задержать двух мужчин, которые по приказу украинских спецслужб намеревались поджечь мечеть в Белгороде. Они признались, что их завербовали в июне этого года через мессенджер.