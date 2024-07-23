ФСБ задержала в Мариуполе двух мужчин за подготовку поджога мечети в Белгороде

Двое россиян по приказу украинских спецслужб планировали поджечь мечеть в Белгороде. Злоумышленников задержали в Мариуполе. Мужчины дали признательные показания, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Жителей ДНР 1986 и 1993 годов рождения завербовали через мессенджер в июне 2024 года. Им предложили за деньги совершить поджог городской мечети в Белгороде. Мужчины согласились, но органы госбезопасности задержали их при подготовке теракта.

«Надо было купить „коктейли Молотова“ и закинуть их в мечеть. <…> Столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду», — сказал один из задержанных на допросе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК России «Организация совершения террористического акта». Мужчины во всем сознались, их заключили под стражу.

Спецслужбы также перекрыли канал поставки взрывчатки в Россию из Германии и Италии. Ее везли, спрятав в полости автозапчастей.

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