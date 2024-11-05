Сырский заявил об активности российской армии на юге Украины

На юге Украины активизировались российские военные. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале .

Об активности ВС России главе государства доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский отметил, что российская армия усилила атаки, поэтому Украине нужно укрепить подразделения противовоздушной обороны.

«Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания БПЛА дронами, и развития наших сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб», — сказал он.

За минувшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракет и объекты энергетики, которые снабжали украинскую армию. Цели атаковали оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.