ВС России ударили по военным аэродромам и объектам энергетики Украины

За сутки российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракет и объекты энергетики, которые обеспечивали ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары по целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах», — подчеркнули в Минобороны.

Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства и 17 беспилотников противника самолетного типа.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили об успешном ударе по украинским военным аэродромам и нефтеперерабатывающему заводу, который использовали для обеспечения ВСУ.