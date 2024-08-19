Сырский устроил нападение на Курскую область из страха вылететь из командования

Операция в Курской области прошла на фоне слухов о готовящейся отставке главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Солдаты до последнего не знали о нападении, сообщил британский журнал The Economist .

Журналисты поговорили с офицерами и пришли к выводу, что произошедшее в российском приграничье стало дерзкой авантюрой, рожденной от отчаяния и в обстановке большой секретности. По данным издания, в начале июля Сырский, все еще не решивший оставленные предшественником Валерием Залужным проблемы, узнал о готовящейся отставке с подачи начальника офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Сырский не хорош в политических играх. Он хорош в войне», — сказал близкий к генералу источник.

Главком до последнего держал план наступления на Курскую область в тайне, делясь им только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. Даже с президентом Владимиром Зеленским Сырский, по информации журнала, разговаривал только наедине.

Бывший главком ВСУ Залужный выступал против нападения на Россию, сообщила ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее мнению, из-за рвения Сырского показать себя с лучшей стороны положение украинских войск на Покровском, Харьковском и Донецком направлениях ухудшилось.