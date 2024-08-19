Зеленский и Сырский разошлись во мнениях по поводу Курской области

Economist: Зеленский и Сырский не сошлись в стратегии атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский не сошлись в стратегиях по атаке на Курскую область. Об этом сообщило The Economist.

Разногласия между Зеленским и Сырским обострились на почве того, что украинский лидер хотел максимального прогресса при вторжении на российский регион. А вот у главкома была ставка на осторожность.

В статье отметили, что Сырский делает упор на расширение флангов в приграничье Курской области для создания там оборонительных линий. Один из доверенных лиц генерала рассказал, что он знает, что рывок вперед «поставит под угрозу всю операцию».

Ранее Зеленский заявил, что отправил украинских солдат в Курскую область, чтобы создать там буферную зону. Также он обратился к Западу с просьбой ускорить поставки обещанной военной помощи ВСУ.