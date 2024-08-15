Депутат Рады Безуглая: Залужный был против атаки ВСУ на Курскую область

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в потерях личного состава и провалах обороны в Донбассе из-за его наступления на территорию России. Об этом она написала своем Telegram-канале .

Депутат заявила, что идея попытаться перенести боевые действия на российскую территорию возникла давно, но против этого выступал предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный. При этом украинские спецслужбы и на тот момент руководитель Восточного фронта «Хортица» Сырский ее поддерживали.

«Несмотря на политическое давление со стороны президента, он отказывался работать в этом направлении», — заявила Безуглая.

Депутат также рассказала и про конфликт между Залужным и Сырским по вопросу участия подразделений украинских десантников в контрнаступлении 2023 года.

Она также упрекнула Сырского за сплошные провалы в среднесрочном планировании, подготовке резервов и не воспитывает себе сильных лидеров-помощников. По ее словам, при этом главком одержим идеей показать себя снова в активных действиях. В результате ВСУ оказались в катастрофическом положении на Покровском. Донецком и Харьковском направлениях.

Ранее Сырский поблагодарил НАТО за оказанную военную помощь после атаки ВСУ на Курскую область.