Сырский признал ситуацию на фронте сложной для ВСУ
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признал ситуацию на фронте сложной для ВСУ. Об этом он написал в своемTelegram-канале.
«Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал Сырский.
Он добавил, что сейчас украинские боевики сосредоточивают основные усилия на сдерживании ВС России и пытаются стабилизировать обстановку.
Ранее стало известно, что ситуация с украинскими системами ПВО приблизилась к критической. Им удается перехватывать лишь 6% российских баллистических ракет, запускаемых по территории Украины.