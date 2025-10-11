Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский признал ситуацию на фронте сложной для ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остается сложной», — написал Сырский.

Он добавил, что сейчас украинские боевики сосредоточивают основные усилия на сдерживании ВС России и пытаются стабилизировать обстановку.

Ранее стало известно, что ситуация с украинскими системами ПВО приблизилась к критической. Им удается перехватывать лишь 6% российских баллистических ракет, запускаемых по территории Украины.