Всего 6%. Ситуация с украинскими системами ПВО приблизилась к критической

Украина перехватывает всего 6% российских баллистических ракет, запускаемых по ее территории. Об этом сообщила газета Financial Times .

По ее данным, российские военные уничтожили ключевые объекты украинского ВПК и критическую инфраструктуру, а систему ПВО довели до критического состояния. Не справляются с ракетами и поставленные Украине комплексы Patriot.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал план создания системы ПВО с применением беспилотников в составе Военно-воздушных сил. Он утверждает, что эффективность такой системы составит не менее 70%.

А Владимир Зеленский несколько дней назад заявил, что Израиль предоставил Украине еще один Patriot, который уже около месяца выполняет задачи.