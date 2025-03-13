Сырский отказался признать бегство ВСУ из Курской области

Украинские подразделения в Курской области маневрируют, чтобы сберечь личный состав. Именно так главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал в своем Telegram-канале бегство боевиков из Суджи.

«В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил он.

При «маневрировании» бойцы задействуют беспилотную авиацию и артиллерию. Сырский отдал все необходимые приказы.

Он сообщил также о значительных разрушениях в Судже. Российские войска, по словам главкома, для прорыва обороны и оттеснения ВСУ в Сумскую и Харьковскую области подключили штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций.

Ранее журнал Forbes подтвердил информацию российских военкоров о том, что основная часть украинской группировки ушла из Курской области. Подразделения ВС России заняли центр Суджи и эвакуировали местных жителей.