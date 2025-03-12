Основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины

Основная часть украинских боевиков, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону государственной границы. Об этом сообщил Forbes .

По данным источника, серия точных ударов российских дронов вывела из строя десятки военных украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.

«Спустя две недели, судя по всему, основная часть украинских сил, в том числе некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области», — указали журналисты.

Источник издания отметил, что его «‎друзьям удалось покинуть российский регион, избежав окружения».

Ранее в среду стало известно, что российские десантники установили флаг на здании в центре города Суджи. Продолжается зачистка населенного пункта от националистов, из центральной части Суджи противника уже удалось выбить.