Основная часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы Украины
Forbes: часть курской группировки украинской армии ушла в сопредельные районы
Основная часть украинских боевиков, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону государственной границы. Об этом сообщил Forbes.
По данным источника, серия точных ударов российских дронов вывела из строя десятки военных украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу.
«Спустя две недели, судя по всему, основная часть украинских сил, в том числе некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области», — указали журналисты.
Источник издания отметил, что его «друзьям удалось покинуть российский регион, избежав окружения».
Ранее в среду стало известно, что российские десантники установили флаг на здании в центре города Суджи. Продолжается зачистка населенного пункта от националистов, из центральной части Суджи противника уже удалось выбить.