Сырский: ВСУ будут держать оборону в Курской области, пока это необходимо

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска будут «держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо», — написал Сырский.

Главком ВСУ добавил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия, а российские военные пытаются прорваться на территорию Украины. Речь идет о Сумской и Харьковской областях.

При этом Сырский допустил новые отступления украинских войск в курском приграничье, пояснив, что боевики ВСУ при необходимости могут совершить маневр на более выгодные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Сырский «в критический момент времени» уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в курском приграничье.