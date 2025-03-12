Появились первые журналистские кадры из освобожденного центра Суджи

Первые журналистские кадры из освобожденного центра Суджи появились в интернете. Их опубликовал корреспондент РИА «Новости» .

Утром российские десантники группировки «Север» водрузили флаг в центре города. Всего за прошедшие два дня освободили 17 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.

Бои за Суджу пока не закончились, но военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный считает, что уже в ближайшее время сопротивление оставшихся в городе боевиков полностью подавят и оккупация, продлившаяся 215 дней, закончится.

По мнению журнала Forbes, большая часть украинских военных уже ушла из Суджи на запад, к государственной границе, стремясь избежать попадания в окружение.