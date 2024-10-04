Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в Донецкой Народной Республике после потери Угледара. Об этом сообщило агентство Reuters .

По словам генерала, он работает составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на Покровском направлении. Это «один из самых горячих участков фронта».

«Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — сказал Сырский.

Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Бойцы обнаружили в городе около 115 мирных жителей. ВСУ потеряли в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду из-за недальновидности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.