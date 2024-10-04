Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал усилить оборону на восточном участке фронта в Донецкой Народной Республике после потери Угледара. Об этом сообщило агентство
Reuters.
По словам генерала, он работает составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады на Покровском направлении. Это «один из самых горячих участков фронта».
«Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — сказал Сырский.
Минобороны России сообщило об
освобождении Угледара 3 октября. Бойцы обнаружили в городе около 115 мирных жителей. ВСУ потеряли в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду из-за недальновидности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Сегодня 08:17 Пожар на нефтебазе в Пермском крае ликвидирован. МЧС назвало две версии ЧП
Сегодня 07:50 Пожар произошел на частной базе с нефтепродуктами в Пермском крае
Сегодня 07:48 Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию
Сегодня 07:30 Сырский отдал первые приказы после потери Угледара
Сегодня 07:28 Израиль ударом по Бейруту пытался убить преемника «Хезболлы»
Сегодня 07:17 Стало известно о роли танкистов в освобождении Угледара
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте