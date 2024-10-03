ВС России освободили Угледар

Российские военные установили контроль над Угледаром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Город в Донецкой Народной Республике освободили подразделения группировки войск «Восток». Установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря решительным действиям военнослужащих, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее под контроль российских войск перешло село Верхнекаменское в ДНР. Южная группировка войск также атаковала ВСУ около Константиновки и Часова Яра, потери противника составили до 885 боевиков. ВС России ликвидировали склад боеприпасов, четыре автомобиля, боевую бронированную машину и гаубицы М777 и FH-70.
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