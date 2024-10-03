«Ее полностью стерли». Зеленского обвинили в потере элитной бригады ВСУ в Угледаре

Из-за недальновидности Владимира Зеленского ВСУ потеряли в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, от формирования не осталось ничего.

Вину за случившееся Соскин возложил на Владимира Зеленского и его команду. Экс-советник Кучмы напомнил — когда бригада только попала в Угледар, она была полностью укомплектована. Однако ситуация для ВСУ ухудшалась, однако военным не позволили отойти назад.

«Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-я бригада. <…> Ее полностью стерли», — отметил Соскин.

Он добавил, что бригаду «стирали, уничтожали», а командование не помогло военным ничем — ни ракетами, ни дронами, ни другим вооружением.

Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Вечером появилось видео с установленными триколорами на городских зданиях.