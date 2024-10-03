Около 115 мирных жителей обнаружили российские военные в освобожденном Угледаре

Российские военные оказывают помощь мирным жителям освобожденного Угледара, в городе обнаружили около 115 гражданских. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается гражданского населения, там находится порядка 115 лиц. Им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь, в последующем данный функционал придет уже к профильным ведомствам Донецкой Народной Республики по действующим алгоритмам», — сообщил глава региона.

После разминирования специалисты проведут оценку и выстроят планы по восстановлению города, добавил Пушилин.

Об освобождении Угледара 3 октября официально заявило Минобороны России. Город взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».