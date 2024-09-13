Замминистра обороны Фомин: ВСУ вторгались в Курскую область при поддержке Запада

Украинские военные вторгались в Курскую область с ведома и при всеобъемлющей поддержке стран Запада. Об этом сообщил замминистра обороны Александр Фомин, его слова привело РИА «Новости» .

«Специальная военная операция приобрела новое измерение», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что Украина больше не может выступать на международной арене в образе жертвы.

Ранее жители приграничных населенных пунктов Курской области рассказали следователям, как боевики ВСУ целенаправленно обстреливали их автомобили и жилые дома.

Кроме того, появилась информация, что на оккупированной территории украинские военные создали подобие концлагерей, куда сгоняли местных жителей.

Владимир Зеленский накануне подтвердил, что российские военные начали контрнаступление в регионе, но заявил, что все идет по украинскому плану.