На территории Курской области украинские боевики создали подобие концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли местное население. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад МИД России.

«Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий созданы подобия „концентрационных лагерей“», — подчеркнули в документе.

В них, указали в МИД, украинские националисты насильно сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть захваченную ВСУ территорию.

Местное население ВСУ также использовали в пропагандистских целях. Людей подвергали моральному насилию и заставляли сниматься в сюжетах украинских и иностранных СМИ. Журналисты проникали в Россию незаконно, обратили внимание в министерстве.

«Они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ», — добавили в МИД.

Целью сотрудников пресс в министерстве назвали умышленное искажение реального положения дел. Для действий ВСУ в Курской области они создавали благоприятный медийный фон и скрывали сведения о террористических преступлениях против мирных людей.