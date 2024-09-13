Жители Курской области рассказали о военных преступлениях и зверствах ВСУ

Жители приграничных районов Курской области рассказали, что украинские военные целенаправленно обстреливали жилые дома и гражданские автомобили. Об этом ТАСС сообщил представитель военных следственных органов СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

«[Жители] рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — заявил он.

До этого жительницы курских сел рассказали, что боевики ВСУ при обстрелах использовали снаряды с неизвестным газом, которые при взрыве выделяли странный дым или пар, причем с «непонятным запахом». После таких обстрелов погибала домашняя скотина, а люди начинали болеть.

Ранее Главное военное следственное управление СК завело уголовное дело против грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, обвиняемого в наемничестве, убийствах и теракте. Он совершил множество преступлений в Курской области.