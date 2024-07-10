СВО не завершится поражением Украины — Медведев

Зампред СБ Медведев: капитуляция Украины не станет концом спецоперации России

Фото: РИА «Новости»

Специальная военная операция не закончится поражением Украины. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

«Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России», — написал он.

Тогда наступит время «окончательно раздавить гадину». Однако и после этого враги никуда не денутся, отметил Медведев. Поэтому России нужно копить силы, чтобы защитить свое Отечество, добавил он.

Украинская армия несет огромные потеря в зоне специальной военной операции. Однако один из покровителей республики — президент США Джо Байден — пытается убедить весь мир, что это не так. Ранее он заявил, что Россия якобы проигрывает в украинском конфликте и призвал никого «не заблуждаться» на этот счет. Украина в свою очередь продолжает устраивать различные провокации.

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