«Никто не заблуждается». Байден назвал Россию «проигрывающей» в конфликте на Украине

Президент США Байден заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия якобы проигрывает в украинском конфликте. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая саммите стран НАТО, сообщило РИА «Новости».

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает», — сказал глава Белого дома.

Байден также уверен в способности Украины одержать победу над Россией при полной поддержке Североатлантического альянса. При этом пока страну не включают в военно-политический блок, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, на котором 32 союзника отмечают 75-летие блока. Одной из основных тем на встрече снова стала Украина. Однако президент страны Владимир Зеленский остался недоволен первым днем саммита и пожаловался, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим президентским выборам в США, чем саммиту НАТО.

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