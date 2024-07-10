«Никто не заблуждается». Байден назвал Россию «проигрывающей» в конфликте на Украине

«Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает», — сказал глава Белого дома.

Байден также уверен в способности Украины одержать победу над Россией при полной поддержке Североатлантического альянса. При этом пока страну не включают в военно-политический блок, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, на котором 32 союзника отмечают 75-летие блока. Одной из основных тем на встрече снова стала Украина. Однако президент страны Владимир Зеленский остался недоволен первым днем саммита и пожаловался, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим президентским выборам в США, чем саммиту НАТО.