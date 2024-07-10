«Сущностная личина НАТО». Стало известно, почему Украину не берут в альянс

Захарова: Украину не берут в НАТО, потому что еще не поделили

Украину пока не принимают в НАТО, потому что блок пока не решил, как ее поделить. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

Захарова прокомментировала публикацию телеканала CNN, где говорилось, что в декларации саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне, включение Украины в блок назовут необратимым.

«Это та самая ситуация о том, что Украина будет обязательно включена в НАТО, только неизвестно когда, которую можно сформулировать фразой „Да, но нет“… Это ярчайшая, сущностная демонстрация истинной личины НАТО», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что альянс будто глумится над Украиной, давая ей надежду и мнимое ощущение заботы. На самом деле блок вряд ли хочет принимать республику, чтобы не оказывать ей новую военную и финансовую помощь.

«Ни одна страна-член НАТО никогда бы не получила столько, сколько уже получила Украина, не будучи членом», — отметила представитель дипведомства.

Трехдневный саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса, стартовал 9 июля в Вашингтоне. Основная цель мероприятия — продемонстрировать важность блока на мировой арене. При этом главной темой встречи все равно остался украинский вопрос.

Но президент Владимир Зеленский остался недоволен. Его возмутило, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим президентским выборам в США, чем саммиту НАТО. Тем не менее он надеется надавить на Штаты, что снять запрет на удары американским оружием по России.