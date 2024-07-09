Стали известны детали проекта декларации саммита НАТО по Украине

В декларации саммита, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, включение Украины в НАТО назовут необратимым. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Проект документа еще может измениться, однако наличие такой формулировки станет «важным сигналом для Киева и Москвы», указали журналисты.

«Белый дом поддерживает использование этого слова в итоговом коммюнике, если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться», — написали журналисты.

Украинская сторона верит в реальное сближение с Североатлантическим альянсом. НАТО, в свою очередь, может сделать новые заявления, касающиеся увеличения военной, финансовой и политической поддержки Украины.

Однако часть иностранных СМИ полагает, что страны блока на предстоящем саммите в Вашингтоне снова пообещают Украине свою поддержку, но вопрос о вступлении страны в состав альянса останется без конкретного ответа. За основу возьмут заявление представителя Госдепа, назвавшего принятые меры о вступлении Украины в НАТО «мостом».