Украина на саммите НАТО попросит снять запрет на удары по России оружием США

Politico: Украина снова попросит США снять ограничения на удары их оружием по РФ

Украина в рамках саммита НАТО хочет снова попросить США снять ограничения на удары американским оружием по территории России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В первую очередь украинские власти намерены добиться разрешения использовать для ударов по России дальнобойные ракеты ATACMS. Также Украина хочет получить от администрации президента США Джо Байдена список оружия, которое планируется поставить ВСУ.

«Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории», — написали авторы материала.

Они напомнили, что одобренная американским конгрессом поставка помощи все еще задерживается.

Зеленский остался недоволен первым днем саммита НАТО. Украинский лидер считает, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим выборам президента США.