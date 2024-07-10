Зеленский пожаловался, что в СМИ уделяют мало внимания саммиту НАТО

Украинского президента Владимира Зеленского возмутило, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим президентским выборам в США, чем саммиту НАТО. Об этом политик написал в соцсети X.

«Кажется, люди почти не замечают исторического расширения НАТО за счет двух новых стран — его затмила другая история», — пожаловался он.

Зеленский остался недоволен первым днем заседания.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Выборы президента США ожидаются 5 ноября. По мнению Зеленского, теперь все ждут именно этого события.

Ранее стало известно, что Украина попросит снять запрет на удары по России оружием США. Республика надеется усилить давление на администрацию Джо Байдена на саммите НАТО. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что первый день встречи стран военно-политического блока подтвердил его агрессивную сущность.