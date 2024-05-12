Судьбу семи оставшихся под завалами дома в Белгороде назвали неизвестной | 360°

12 мая 2024, 18:05
Судьбу семи оставшихся под завалами дома в Белгороде назвали неизвестной
ТАСС: под завалами обрушившегося дома в Белгороде могут находиться семь человек
Судьба семи человек после обрушения подъезда многоэтажки на улице Щорса в Белгороде пока остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при частичном обрушении жилого дома в Белгороде пострадали 20 человек, среди ни двое детей. Уточняется, что 11 пострадавших находятся в больницах.
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Врачи выявили у полуторамесячного младенца баротравму, закрытую черепно-мозговую травму и термический ожог лица и шеи. Также пострадал 16-летний подросток, у него диагностировали баротравму, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Днем 12 мая после удара ВСУ на улице Щорса обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли два человека.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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