Судьбу семи оставшихся под завалами дома в Белгороде назвали неизвестной | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 18:05 Судьбу семи оставшихся под завалами дома в Белгороде назвали неизвестной ТАСС: под завалами обрушившегося дома в Белгороде могут находиться семь человек РИА «Новости»

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Судьба семи человек после обрушения подъезда многоэтажки на улице Щорса в Белгороде пока остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при частичном обрушении жилого дома в Белгороде пострадали 20 человек, среди ни двое детей. Уточняется, что 11 пострадавших находятся в больницах.

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Врачи выявили у полуторамесячного младенца баротравму, закрытую черепно-мозговую травму и термический ожог лица и шеи. Также пострадал 16-летний подросток, у него диагностировали баротравму, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Днем 12 мая после удара ВСУ на улице Щорса обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли два человека.