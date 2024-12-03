Суд в Москве оштрафовал итальянца за дискредитацию российской армии

Суд в Москве оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за дискредитацию ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно материалам дела, Риццо ходил по улице с радужным флагом, на котором изображен белый голубь с цветком и надписью «Pace» (в переводе с итальянского — мир). Данные символы относятся к интернациональному движению за мир в Европе.

Риццо свою вину не признал. Он объяснил, что его жена россиянка и у них дома есть разные флаги. С одним из них иностранец просто решил сфотографироваться на прогулке.

Сумму назначенного наказания не огласили. По статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России» нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее московский суд приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 годам колонии за дискредитацию российской армии. Уголовное дело возбудили после того, как врач некорректно высказалась о погибшем военном — отце семилетнего ребенка, прибывшего к ней на прием.