Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки о ВС России

Московский суд признал педиатра Надежду Буянову виновной в дискредитации российской армии. Ей назначили 5,5 года колонии, сообщило РИА «Новости».
Сторона обвинения просила суд приговорить фигурантку уголовногго дела к шести годам колонии и запретить ей в течение пяти лет после освобождения администрировать сайты.
Буянову обвинили в распространении фейков о ВС России после того, как она в августе 2024 года некорректно высказалась о погибшем военнослужащем — отце семилетнего ребенка. Против женщины возбудили уголовное дело.
Правоохранители задержали ее на российской границе. При себе обвиняемая имела значительную сумму денег и телефон. Более 150 работников медучреждений попросили освободить педиатра из-под ареста и написали открытое письмо в ее поддержку.
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