Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки о ВС России

Московский суд признал педиатра Надежду Буянову виновной в дискредитации российской армии. Ей назначили 5,5 года колонии, сообщило РИА «Новости» .

Сторона обвинения просила суд приговорить фигурантку уголовногго дела к шести годам колонии и запретить ей в течение пяти лет после освобождения администрировать сайты.

Буянову обвинили в распространении фейков о ВС России после того, как она в августе 2024 года некорректно высказалась о погибшем военнослужащем — отце семилетнего ребенка. Против женщины возбудили уголовное дело.

Правоохранители задержали ее на российской границе. При себе обвиняемая имела значительную сумму денег и телефон. Более 150 работников медучреждений попросили освободить педиатра из-под ареста и написали открытое письмо в ее поддержку.