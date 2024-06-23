Сегодня 15:18 Захарова назвала ритуальным преступлением удар по Севастополю американскими ATACMS Захарова: удар по Севастополю в День Святой Троицы — ритуальное преступление 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Мария Захарова

ВСУ

Севастополь

МИД РФ

ВСУ не случайно выбрали День Святой Троицы для удара по Севастополю, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, трагедию 23 июня можно считать ритуальным преступлением, сообщило РИА «Новости».

«Будем добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя. Но эти организации ангажированы Западом», — подчеркнула представитель министерства.

Для атаки на город ВСУ использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО, по данным Минобороны, сбили четыре таких ракеты.

Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Минобороны

При падении осколков кассетных суббоеприпасов пострадали свыше 20 мирных жителей, в том числе дети. Губернатор города Михаил Развожаев заявил о трех погибших. Двоим из жертв обстрела не было 18 лет. Ранения, по его информации, получили около 100 человек.

«Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты», — указал он.

Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Также глава города заявил, что выехал к пострадавшим, находящимся в больнице. На месте происшествия на северной стороне Севастополя находится прокурор города Андрей Шевцов.

