Су-34 сбросили ФАБ-3000 на украинских военных в Сумской области

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в одном из районов Сумской области у границы с Курской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — передали в оборонном ведомстве.

Нападение на Курскую область произошло утром 6 августа. Четвертый день подряд идут ожесточенные бои у границы, российские военные отбивают атаки противника. За сутки ВС России несколько раз помешали ВСУ проникнуть вглубь региона.

Ситуацию в Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Жителей приграничья эвакуировали, для пострадавших отправляют гуманитарную помощь из разных уголков страны.

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