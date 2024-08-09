Гумпомощь доставят в Курскую область из Карачаево-Черкесии

МЧС: фуры с гумпомощью отправят в Курскую область из Карачаево-Черкесии

Около 20 тонн гумпомощи доставят в Курскую область из Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Несколько фур нагрузили самым необходимым: медикаментами, питьевой водой, продуктами и средства гигиены.

Из-за атаки ВСУ жителям приграничных районов Курской области пришлось оставить свои дома. Сотни человек находятся в пунктах временного размещения.

Неравнодушные жители разных уголков России чем могут помогают своим соотечественникам, оказавшимся в беде. Ранее пункт сбора продуктов, одежды и медикаментов для пострадавшего региона открыли в Подмосковье.

Бои с украинскими диверсантами продолжаются четвертый день подряд. Российские военные отбивают атаки противника и не допускают его проникновения вглубь страны.