ВС России за сутки несколько раз помешали проникнуть ВСУ вглубь Курской области

Вооруженные силы России в течение суток предотвратили попытки рейдовых действий ВСУ на Курском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Подразделения группы «Север» остановили попытки противника проникнуть на российскую территорию.

Военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. Также были атакованы резервы противника на территории Сумской области.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 авиаракетами ударили по личному составу и военной технике ВСУ в приграничье Курской области.