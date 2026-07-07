Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары ВСУ по России
Президент Финляндии: все лидеры НАТО поддерживают удары ВСУ по России
НАТО поддерживает удары ВСУ по российской территории, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. Об этом сообщила RT.
По словам Стубба, лидеры стран — членов Североатлантического альянса понимают мотивы Украины.
«Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — подчеркнул он.
Финский президент добавил, что Украина ударами вглубь России усилила свои переговорные позиции.
Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил в эфире 360.ru, почему в Хельсинки говорят о возможном перекрытии Финского залива. По его словам, это блеф и попытка играть на нервах.