Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары ВСУ по России

Президент Финляндии: все лидеры НАТО поддерживают удары ВСУ по России

Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency
Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

НАТО поддерживает удары ВСУ по российской территории, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times. Об этом сообщила RT.

По словам Стубба, лидеры стран — членов Североатлантического альянса понимают мотивы Украины.

«Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — подчеркнул он.

Финский президент добавил, что Украина ударами вглубь России усилила свои переговорные позиции.

Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил в эфире 360.ru, почему в Хельсинки говорят о возможном перекрытии Финского залива. По его словам, это блеф и попытка играть на нервах.

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