«Играют на нервах». Почему Финляндия грозится перекрыть Финский залив

Руководство Финляндии говорит о возможном перекрытии Финского залива, чтобы «поиграть на нервах» России. Об этом Регине Понамаревой в эфире 360.ru рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он объяснил, что перекрытие Финского залива станет вопиющим нарушением морского права. Кроме того, для осуществления этого сценария европейской стране придется использовать минные заграждения и военные корабли. По словам Михайлова, Россия в таком случае найдет, чем ответить на провокацию.

«Нужно понимать, что, скорее всего, они играют у нас на нервах. Им надо поддерживать общий фон, а прикрытием является борьба с дронами. Это выглядит смешно», — подчеркнул эксперт.

Ранее в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии заметили самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Борт курсировал над прибалтийскими странами, не приближаясь к российской и белорусской границам.