Главы МИД стран БРИКС напомнили о своих национальных позициях относительно ситуации в Украине. Об этом сказано в их совместном заявлении по итогам первого дня совещаний в Нижнем Новгороде.

«Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и добрые услуги, направленные на мирное разрешение конфликта посредством диалога и дипломатии», — указано в документе.

Государства также подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство и подчеркнули важность более широкого использования национальных валют в расчетах между странами объединения.

Ранее Бразилия выступила за участие обеих сторон конфликта в мирных переговорах по Украине. Любопытно, что Россия неоднократно заявляла о своей открытости к диалогу. Но Владимир Зеленский в очередной раз отказался от разрешения кризисной ситуации. Он назвал переговоры нереалистичными, а мирное соглашение «ловушкой».

Саммит по Украине, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии, может оказаться провальным. Даже швейцарские власти осознают, что без участия России невозможно разрешить конфликт дипломатическим путем.