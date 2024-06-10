Швейцария контактировала с Россией при подготовке мирного саммита по Украине

Глава МИД Кассис: Швейцария поддерживала контакты с РФ по мирному саммиту

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Организаторы мирного саммита по Украине в Бюргенштоке поддерживали связь по дипломатическим каналам с Россией, не приглашенной на это мероприятие. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщило РИА «Новости».

«Да, конечно, у нас были регулярные контакты с Россией во время подготовки к этой конференции, в частности через нашего посла в Москве. Информация о ходе процесса также передается прозрачным образом», — сказал он.

Кассис заявил, что без участия России невозможно разрешить конфликт дипломатическим путем. По его мнению, вопрос лишь в том, когда ее подключат к диалогу. Министр назвал саммит в Бюргенштоке первым шагом мирного процесса, за которым последует второй. Он сказал, что «со многими государствами» обсудили перспективы участия российской стороны в переговорах.

Саммит пройдет 15 и 16 июня. На него зарегистрировались делегации 90 стран, из них только половина отправит в Швейцарию своих президентов и премьер-министров. Местные СМИ назвали готовящееся мероприятие провальным.

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