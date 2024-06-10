Бразилия выступила за участие обеих сторон конфликта в мирных переговорах по Украине

МИД Бразилии: в переговорном процессе должны участвовать и Украина, и Россия

Участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине должны обе его стороны. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

По его мнению, запуска переговоров Украины и России хотят все государства. Дипломат подчеркнул, что Бразилия выражает готовность продвигать мероприятия, которые покажут свою эффективность.

«[Имеются в виду] инициативы, которые будут включать обе стороны и где можно было бы серьезно и открыто обсудить вопросы», — уточнил Виейра.

Ранее Китай предложил организовать мирный саммит, в котором Украина и Россия будут иметь равные права. Китайский министр иностранных дел Ван И на заседании глав МИД государств БРИКС указал, что странам следует честно обсудить мирные планы.