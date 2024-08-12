Штурмовая группа ВСУ сдалась в плен в Курской области

РИА «Новости»: ВС России взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Штурмовую группу украинских военных в составе пяти человек взяли в плен в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — указал представитель ведомства.

По его словам, украинские военные сдались в плен под населенным пунктом Мартыновка.

В Следственном комитете начали фиксировать факты посягательства ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области. Фигурантами уголовных дел стали командиры украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они командуют 22-й отдельной механизированной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадами, напавшими на российские населенные пункты.

В настоящее время ничего не известно о судьбе почти двух тысяч мирных жителей, оставшихся в 28 населенных пунктах, которые захватили украинские боевики.

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