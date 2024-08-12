Офицеры ВСУ Пипко и Ишкулов подпали под дело за теракты в Курской области

Командиры атаковавших Курскую область украинских бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали фигурантами уголовных дел о терактах, убийствах и покушении на убийства. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые командуют 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которые напали на населенные пункты Курской области.

Личные данные других украинских военных, причастных к исполнению незаконных приказов, сейчас устанавливают для привлечения их к уголовной ответственности.

Среди совершенных украинскими боевиками преступлений стал расстрел мирных жителей, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Кроме того, оператор украинского беспилотника целенаправленно атаковал машину скорой помощи в Судже. В результате удара дрона на месте погибли фельдшер и водитель. Сопровождавший их врач попал в больницу.

Также к преступлениям украинских боевиков следователи отнесли обстрел российского журналиста Евгения Поддубного. ВСУ открыли по безоружному сотруднику СМИ огонь, когда он выполнял редакционное задание.

Нарушившие границу украинские боевики ворвались в Курскую область в минувший вторник, 6 августа. По последним данным, они захватили контроль над 28-ю населенными пунктами региона, где оставались около 2000 мирных жителей.