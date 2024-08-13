Издевавшихся над российскими ранеными бойцов ВСУ уничтожили в Курской области

В Курской области ликвидировали издевавшихся над ранеными операторов дронов ВСУ

Российские военные уничтожили операторов ударных беспилотников из состава 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

По информации источника, речь идет об отдельном подразделении CODE 9.2. Военнослужащие ВСУ издевались над получившими ранения российскими военными в Курской области.

На представленных фотографиях можно увидеть тело боевика ВСУ, а также шеврон с абреввиатурой CODE 9.2. Авторы публикации подчеркнули, что погибший получил несовместимые с жизнью травмы, а остальные «сгорели».

В Сети вирусилось видео, на котором пленные украинские военные отдали должное ВС России и признались, что им «дали гарно прикурить».

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об остановке бесконтрольного продвижения ВСУ по территории Курской области.