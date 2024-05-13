«Стянут войска». Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ под Харьковом | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 01:31 «Стянут войска». Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ под Харьковом Генерал Шованси: ВСУ ослабят другие участки фронта, стянув их под Харьков РИА «Новости»

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Французский генерал Франсуа Шованси раскрыл, к каким последствиям для украинской армии приведет наступление войск России в Харьковской области. ВСУ ослабят свою оборону, чтобы стянуть туда резервы с других участков фронта, заявил он в эфире LCI.

«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда (в Харьковскую область — прим. ред.). Следовательно, это ослабит другие участки фронта», — заявил офицер.

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По его словам, украинским боевикам придется перераспределять боеприпасы из-за боевых действий на северо-востоке страны. Кроме того, ВСУ будет интенсивнее их расходовать вне Донбасса.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский впал в депрессию из-за успехов российской армии в Харьковской области. По его словам, он выглядит изнуренным и пессимистичным человеком, причем винить за это должен себя и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

До этого украинский лидер признал тяжелое положение ВСУ под Волчанском и еще на пяти направлениях в зоне спецоперации.