Спецоперация 13 мая 2024, 00:43 Зеленский впал в депрессию из-за успехов российской армии Меркурис: Зеленского раздавила новость о наступлении ВС РФ под Харьковом РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского морально подавили новости об успешном наступлении российской армии в Харьковской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Зеленский вчера говорил о наступлении россиян в Харьковском регионе. Он выглядел депрессивным, пессимистичным и изнуренным человеком», — сказал он.

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Аналитик считает, что президент Украины должен винить в происходящем прежде всего себя и начальника Главного управления разведки МО республики Кирилла Буданова, санкционировавшего обстрелы Белгорода.

Действующая в Харьковской области группировка российских войск «Север» взяла под контроль девять населенных пунктов Харьковской области. После этого Зеленский заявил, что на этом участке фронта для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация. До этого он пытался убедить в том, что разведка Украины знала о российских планах и готовилась к ним.