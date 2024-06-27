«Старая песня». Жалобы ВСУ на нехватку снарядов назвали беспочвенными

У Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов, но они хотят их как можно больше. Таким мнением с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

Он призвал крайне осторожно относиться к словам офицеров-противников, в том числе отставных, о дефиците боеприпасов.

«Им хватает боеприпасов, снарядов и ракет для того, чтобы обстреливать пляж в Севастополе, бить по мирным городам. <…> Я думаю, что сейчас у них снарядов достаточно, ракет им тоже подвезли, и ATACMS, и крылатых ракет, поэтому это старая песня. <…> Они хотят как можно больше. Сейчас они хотят и F-16, потом захотят F-15», — отметил специалист.

Сейчас идут ожесточенные бои под Харьковом, противник бросает туда дополнительные силы. Но российские войска не просто держатся, но и продвигаются вперед, добавил Дандыкин.

ВС России 25 июня впервые применили трехтонные авиабомбы ФАБ-3000-М54 на Харьковском направлении. ВСУ в этой же зоне ответственности стали активнее использовать зарубежную технику.