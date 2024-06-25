Россия начала применять трехтонные авиабомбы

Российские ВКС впервые применили трехтонные авиабомбы ФАБ-3000-М54 на Харьковском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на видео в некоторых Telegram-каналах.

По данным агентства, в ролике видно, как крылатая бомба приземлилась рядом с высоткой, в которой находились украинские боевики. Произошел мощный взрыв, облако от которого накрыло окрестности. Спустя время стало заметно, что часть здания обрушилась. В Сети комментаторы заметили, что трехтонная бомба не попала в цель, но этого и не требуется.

«Даже если такая „дура“ упадет в 50-70 метрах, мало никому не покажется», — сказал офицер группировки «Север» с позывным Атлет.

По его словам, находившиеся рядом с места взрыва минимум потеряют слух из-за лопнувших перепонок и получат тяжелые контузии.

ВСУ же на Харьковском направлении стали активнее применять зарубежную технику. Как заметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, иностранное вооружение все чаще стали замечать на этом участке СВО.