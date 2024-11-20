Группировка ВСУ, дислоцирующаяся в Курахове на западе ДНР, оказалась под угрозой оперативного окружения и не сможет покинуть город без потерь. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Над группировкой украинских боевиков в Курахове нависла угроза оперативного окружения. Они потеряли шанс выйти из города без потерь. Для них это станет катастрофой», — заявил он.

Курахово находится в 46 километрах от Донецка, поэтому имеет важное оперативное значение. После того, как российские военные возьмут город под контроль, то смогут продвинуться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Несколько дней назад украинские боевики начали массово отступать с позиций под Курахово и нести значительные потери.

Ранее командующий одного из артиллерийских подразделений ВСУ признался западным журналистам, что украинские боевики готовы бросить позиции в районе Курахова, как только получат приказ от высшего командования.