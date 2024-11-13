Вооруженные силы Украины готовы покинуть свои позиции в районе Курахова, однако пока не получили приказа. Об этом украинский командующий одного из артиллерийских подразделений рассказал газете Financial Times.
Украинский военный рассказал, что российские бойцы атакуют с нескольких направлений. Он и его войска готовы отступить, но у них пока нет соответствующего приказа от высшего командования.
Как подчеркнули авторы материала, Курахово представляет собой важный логистический центр для ВСУ.
Накануне украинское подразделение в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис оценил быстрое продвижение российских войск под Курахово. Он тоже отмечал, что украинские боевики готовятся отступать из города.
Программу профподготовки для школьников запустили в колледже в Раменском
Выстрелившему в девушку аниматору квеста предъявили обвинение в Москве
Красноярский депутат и застройщик решил отправиться на СВО
ВСУ случайно затопили собственные позиции под Кураховом
ВСУ заявили о готовности оставить позиции в районе Курахова
Теракт на подстанции, питающей предприятие ВПК, предотвратили в Нижнем Тагиле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте