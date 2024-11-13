FT: ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахова

Вооруженные силы Украины готовы покинуть свои позиции в районе Курахова, однако пока не получили приказа. Об этом украинский командующий одного из артиллерийских подразделений рассказал газете Financial Times .

Украинский военный рассказал, что российские бойцы атакуют с нескольких направлений. Он и его войска готовы отступить, но у них пока нет соответствующего приказа от высшего командования.

Как подчеркнули авторы материала, Курахово представляет собой важный логистический центр для ВСУ.

Накануне украинское подразделение в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис оценил быстрое продвижение российских войск под Курахово. Он тоже отмечал, что украинские боевики готовятся отступать из города.