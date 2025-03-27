Украинские военные изуродовали тела наемников, погибших в Курской области, чтобы усложнить идентификацию. В этом заинтересованы страны, из которых приехали солдаты удачи, сообщил сайту News.ru политолог Владимир Скачко.

«Уничтожается возможность идентификации — и государственной, и национальной, чтобы не провоцировать ненужное противодействие, например, в той же ООН, ОБСЕ или в других международных структурах», — объяснил он.

Появление наемников в Курской области, по словам политолога, нарушило общепринятые правила ведения боевых действий и свидетельствовало о вмешательстве в дела другого государства. Уничтожив улики, Вооруженные силы Украины пытались скрыть масштаб привлечения зарубежных сил. Скачко допустил, что боевики отрезали покойным руки и головы по просьбе властей тех стран, из которых они приехали.

Жители освобожденной Суджи особенно жаловались на польских наемников ВСУ. Они расстреливали стариков и насиловали женщин.