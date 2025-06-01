Стало известно, во сколько начнется встреча России и Украины в Стамбуле

Встречу делегаций России и Украины запланировали 2 июня в 13:00

Источник в турецком МИД поделился с РИА «Новости» подробностями предстоящей встречи российских и украинских делегаций. Переговоры начнутся в 13:00.

«Переговоры <…> планируются завтра в 13:00 во дворце Чираган», — рассказал собеседник агентства.

Источник в МИД Турции ТАСС также подтвердил, что новый раунд переговоров начнется в 13:00.

Российские дипломаты уже вылетели в Турцию. На встрече российскую делегацию будет в прежнем составе. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

Россия предложила Украине вернуться к прямым переговорам без посредников, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что даже участие Турции в этом процессе не предполагается.

Президент России Владимир Путин готов к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако для назначения встречи нужно, чтобы переговоры между делегациями государств принесли конкретные результаты.